توتير تُطلق ميزة القصص “Fleets” والتغريدات المؤقتة لجميع المستخدمين

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أتاحت المنصة الاجتماعية تويتر أمس الثلاثاء ميزة القصص الخاصة بها “Fleets” لجميع المستخدمين حول العالم. حيث كانت المنصة قد أخضعت الميزة للاختبار في العديد من المناطق منذ بداية العام الجاري؛ والتي بموجبها يمكن للشخص نشر صورة أو مقطع فيديو أو تغريدة مؤقتة تزول بعد انقضاء 24 ساعة.

بعد إعلان توتير اليوم قد سيصبح أي مستخدم للمنصة على الهواتف الذكية قادرًا على الاستفادة من ميزة Fleets بغض النظر عن المنطقة التي يقطنها؛ حيث بدأت الشبكة الاجتماعية بالفعل إطلاقها اليوم على نسختي تطبيقها في نظامي أندرويد وiOS وستكون متوفرة للجميع في غضون الأيام القليلة القادمة.

وتأمل تويتر أن يكون للميزة أثرًا إيجابيًا في المساعدة على تقليل الضغط على التغريدات؛ وكذلك السماح للمتسخدمين باختبار تجربة جديدة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم دون أن يضطروا إلى صياغة نصوص عميقة أو يكون الهدف من ورائها جمع إعجابات وإعادة تغريد!

وعلقت مدير قسم التصميم في المنصة Joshua Harris على إطلاق الميزة الجديدة بالقول” تعلمنا من خلال اختباراتنا في البرازيل وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية أن ميزة Fleets ساعدت الناس بالشعور براحة أكبر في الانضمام للمحادثات؛ حيث رأينا الأشخاص الذين تتوفر لديهم الميزة يتحدثون أكثر على المنصة”.

بينما قال مدير المنتجات Sam Haveson “أن المتسخدمين الجدد في المنصة وجودوا في الميزة طريقة أسهل للتعبير ومشاركة ما يفكرون به؛ وذلك بسبب اختفائها بعد يوم واحد من التغريد”

ويجدر بالذكر أن الميزة ستتوفر مع إتاحة خاصية الرسائل المؤقتة أيضًا التي تعوّل عليها المنصة في الوقت الحالي من أجل بيية تواصل صحية أكثر من ميزة القصص؛ لكن بكل تأكيد سيكون للأخيرة أثرًا بارزًا ربما على زيادة التفاعل بالنظر لما تشهده القصة من نجاح على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

Source tech-wd

