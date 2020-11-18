يوتيوب تطلق الإعلانات الصوتية لاستهداف المستمعين

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الكثير من المستخدمين على منصة يوتيوب يكادون لا ينظرون إلى ما يظهر على الشاشة، حيث يشغّلون المقاطع أثناء العمل أو ربما الدراسة، لذا فإن الإعلانات التقليدية التي تركّز على الصورة تفقد دورها، بالتالي ابتكرت يوتيوب ما أسمته الإعلانات الصوتية.

هذه الإعلانات تقوم على مبدأ أن الصوت هو صاحب الدور الرئيسي في إيصال الرسالة الإعلانية، ويكون مركباً على صورة ثابتة أو بعض الرسوم المتحركة، لكن لا يوجد فيديو معتاد، انما الصوت هو كل شيء.

وستكون الإعلانات الصوتية أفضل طريقة يمكن للشركات استخدامها لاستهداف مستمعي الأغاني أو الفيديوهات الموسيقية التي عادة ما يشغلّها الناس فقط للاستماع للموسيقى بجانب أداء مهامهم المعتادة.

تقول جوجل أن اختبارات هذه الوحدات الإعلانية في حملات التوعية بالعلامة التجارية أدت إلى زيادة بنحو 75% ما يثبت فعاليتها لهذا الهدف.

توفّر جوجل وحدتها الإعلانية الجديدة تجريبياً الآن ويمكن للمعلنين استخدام نفس خيارات الاستهداف المعتادة. Source tech-wd





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