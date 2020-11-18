سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات تجاوزت 14 مليار ريال

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أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية أمس مرتفعاً 46.09 نقطة ليقفل عند مستوى 8,572.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.
سوق الأسهم السعودية الرئيسية
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 551 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 564 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات صناعة الورق، وصدق، وأميانتيت، وتكوين، وكيمانول الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم العمران، وساب للتكافل، وتهامة، وأمانة للتأمين، والباحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 5.11% .
فيما كانت أسهم شركات كيمانول، وكيان السعودية، ودار الأركان، وصدق، ونسيج هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات نسيج، والأسماك، والكابلات السعودية، وتهامة، ووفرة هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
مؤشر السوق الموازية
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 913.50 نقطة ليقفل عند مستوى 21,100.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 183 ألف سهم تقاسمتها 728 صفقة.
Source almowaten
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