دراستان حديثتان تكشفان حقيقة “زيت السمك ومشاكل القلب”

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ربطت الكثير من الدراسات القديمة بين زيت السمك وفوائده على مشاكل القلب، قائلة إنه يقلل من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية. فهل هذا صحيح؟

ولسنوات، ظلت جمعية القلب الأميركية توصي بتناول وجبتي أسماك بشكل أسبوعي. وفي عام 2017، اقترحت المجموعة أيضا أن مكملات الزيت السمك قد تقلل بشكل طفيف خطر الوفاة بفشل القلب أو النوبة القلبية.

إلا أن دراسة حديثة، تمت مناقشتها نهاية الأسبوع الماضي في الجلسات العلمية لجمعية القلب، وجدت أن مكملات زيت السمك “لا تساعد حقا في تعزيز صحة القلب”، حسب ما نقل موقع “سي إن إن”.

وأوضح الفريق المشرف على الدراسة أن النتائج أظهرت “عدم وجود فوائد لتناول زيت السمك أو فيتامين د على صحة القلب”.

كما وجدت دراسة ثانية نشرت الأحد في مجلة الجمعية الطبية الأميركية، أن مكملات أوميغا 3 الدهنية لا تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الدكتور ستيف نيسن، طبيب القلب في كليفلاند كلينك وعمل في الدراسة: “أظهرت التجارب المتعددة الآن عدم وجود تأثير لزيت السمك على الإطلاق على القلب والأوعية الدموية”.

وأضاف: “في الواقع، زيت السمك قد لا يكون محايدا، حيث يصبح ضارا في بعض الحالات”.

Source almnatiq

