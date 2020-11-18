مخاطر النوم مباشرة بعد وجبة العشاء

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من السلوكيات الخاطئة التي قد يتبعها بعض الأفراد هو التوجه للنوم مباشرة بعد تناول وجبة العشاء، فهل يشكل ذلك مخاطر صحية على الجسم في حدوث بعض الأعراض أو اكتساب الوزن الزائد؟

ارتجاع حمض المعدة:

وقال استشاري التغذية الدكتور بدر عبدالواحد: إن النوم بعد الأكل مباشرة سواء عند الغداء أو العشاء غير صحي؛ إذ لابد أن تأخذ المعدة وقتها في هضم الأكل بطريقة صحية وسليمة بما يعادل ساعتين على الأقل، فالتوجه بعد الأكل مباشرة قد يتسبب في ارتجاع حمض المعدة إلى الجزء الخلفي من المريء؛ مما يتسبب في حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي.

زيادة في الوزن:

وأضاف في تصريحات لـ”المواطن“، أن التوجه للنوم بعد الأكل قد يؤدي إلى تراكم الدهون إذ تسبب الأطعمة الدهنية زيادة في الوزن خاصة أثناء النوم المباشر، فالجسم في حالة النوم لا يستهلك الكثير من الطاقة، فتزيد بذلك مستويات هرمون “الجار درقي”، وبجانب ذلك زيادة حمض المعدة حيث تزداد العصارة الهاضمة عند دخول الطعام إلى الجهاز الهضمي، لذلك فإن لم يكن الطعام مطحونًا، يتسبب حمض المعدة في حرقة في الجدار الداخلي للمعدة.

حدوث النوبات القلبية:

ولفت الدكتور عبدالواحد إلى أن هناك أبحاثًا تشير إلى أن النوم بعد الأكل مباشرة يزيد فرص حدوث النوبات القلبية،إذ تحدث عند محاولة الجسم تقسيم تدفق الدم بين الدماغ والمعدة، التي تعمل على الهضم، وعلى المدى الطويل، تقلل هذه العملية من تدفق الأوكسجين إلى الدماغ، مسببة بذلك النوبات القلبية.

عدم تأخير الوجبة:

ونصح الدكتور عبدالواحد في ختام حديثه، بعدم تأخير وجبة العشاء حتى يتم هضم الأكل بشكل مناسب، وضرورة تجنب مشروبات الكافيين كالغازيات والشاي والقهوة لكونها مسببة للأرق، ويفضل ألا تكون الوجبة دسمة إن رغب الفرد في النوم بعد ساعة من الأكل؛ إذ إن ظروف بعض الأشخاص وخصوصًا الذين يعملون على نظام المناوبات تجعلهم يتوجهون للنوم بعد الأكل مباشرة.

Source almowaten

