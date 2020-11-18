“الصحة العالمية” مُرحبة بالأنباء عن لقاحات “كورونا”: اللقاح لوحده لن ينهي الجائحة

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رحّب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غبريسوس بالأنباء المشجعة عن التوصل إلى لقاحات مضادة لجائحة “كورونا” المستجد، إلا أنه في الوقت نفسه نبه إلى عدم التراخي.

وقال غبريسوس في مؤتمر صحافي أمس (الإثنين)، إن الفيروس خطير يمكنه مهاجمة كل وظائف الجسم، محذراً من أن اللقاح ضد كوفيد ـ 19 لوحده لن ينهي الجائحة، إنما سيقوم بدور مكمل للأدوات الأخرى.

وشدد على ضرورة استمرار المراقبة، مشيراً إلى أن الأشخاص بحاجة إلى الاختبار والعزل والرعاية، وسيظل الأفراد بحاجة إلى توخي الحذر.

يشار إلى أن شركة موديرنا الأمريكية، أعلنت أمس أن لقاحها التجريبي ضد كورونا أظهر فاعليته بنسبة 95%، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك، وذلك عقب إعلان شركة فايزر بأن اللقاح الذي توصلت إليه فاق التوقعات، حيث أثبت فاعليته بنسبة 90% في مواجهة فيروس كورونا.

Source akhbaar24.argaam

