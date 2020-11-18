

نيودلهي 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الهند 38 ألفا و617 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 474 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 130 ألفا و993 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 446 ألفا و805 حالات بانخفاض قدره 6596 شخصا عن اليوم السابق.

وارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و290 ألفا و371 شخصا بزيادة قدرها 40 ألفا و791 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

// انتهى //

07:45ت م

0013



نيودلهي 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسسجلت الهند 38 ألفا و617 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 8 ملايين و912 ألفا و 908 أشخاص.وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 474 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 130 ألفا و993 وفاة.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 446 ألفا و805 حالات بانخفاض قدره 6596 شخصا عن اليوم السابق.وارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و290 ألفا و371 شخصا بزيادة قدرها 40 ألفا و791 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.// انتهى //07:45ت م0013

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهند تسجل 38617 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و474 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.