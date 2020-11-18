السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ أغسطس



سول 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل313 إصابة جديدة بفيروس

وقالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية صباح اليوم الأربعاء أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 29311 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل حالتي وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 496 .

// انتهى //

07:31ت م

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سول 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل313 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، لتتخطى عتبة الـ300 حالة لأول مرة منذ أغسطس الماضي.وقالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية صباح اليوم الأربعاء أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 29311 حالة.وأضافت أنه تم تسجيل حالتي وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 496 .// انتهى //07:31ت م0011

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