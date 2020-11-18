السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء



الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً للضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق ( الرياض، القصيم ،الحدود الشمالية). فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية ، المدينة المنورة ،الجوف). في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق ( جازان ،عسير،الباحة ،مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية الى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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06:17ت م

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