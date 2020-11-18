السعودية اليوم / وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 99 ألفا



مكسيكو سيتي 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة في المكسيك اليوم 1757 إصابة جديدة بفيروس

ويقول مسؤولو الصحة إن عدد الإصابات الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية.

// انتهى //

06:17ت م

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مكسيكو سيتي 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة في المكسيك اليوم 1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا و165 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و11153 وإجمالي الوفيات إلى 99026.ويقول مسؤولو الصحة إن عدد الإصابات الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية.// انتهى //06:17ت م0003

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