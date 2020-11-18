شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يطلع على خطط تطوير المطار والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، بما يشهده قطاع الطيران المدني من نمو وتطوير متواصل للبنى التحتية، بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله -، وبمتابعة حثيثة من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وبمتابعة من وزير النقل.

واطلع سموه، خلال لقائه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، يرافقه مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات سليمان البسام، ومساعد الرئيس للمشاريع خالد الرميح، وبحضور كافة قيادات الأجهزة الأمنية والخدمية بالمحافظة ووجهائها، بمكتبه في ديوان المحافظة، أمس، على خطط تطوير مطار حفر الباطن، وتعزيز الحركة الجوية في المطار، وزيادة الرحلات، بالإضافة إلى تقرير عن سير العمل في مشروع توسعة المطار.

وفي ختام اللقاء، أقام سمو محافظ حفر الباطن، مأدبة غداء باسم كافة الأهالي والمسئولين تكريما للضيوف بهذه المناسبة.