شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يطلع على خطط تطوير المطار والان نبدء بالتفاصيل
واطلع سموه، خلال لقائه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، يرافقه مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات سليمان البسام، ومساعد الرئيس للمشاريع خالد الرميح، وبحضور كافة قيادات الأجهزة الأمنية والخدمية بالمحافظة ووجهائها، بمكتبه في ديوان المحافظة، أمس، على خطط تطوير مطار حفر الباطن، وتعزيز الحركة الجوية في المطار، وزيادة الرحلات، بالإضافة إلى تقرير عن سير العمل في مشروع توسعة المطار.
وفي ختام اللقاء، أقام سمو محافظ حفر الباطن، مأدبة غداء باسم كافة الأهالي والمسئولين تكريما للضيوف بهذه المناسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ حفر الباطن يطلع على خطط تطوير المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.