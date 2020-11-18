شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ هيثم بن طارق ومحمد السادس وإيجيلس ليفيتس ومايا ساندو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة، لجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. راجياً لحكومة وشعب المملكة الشقيق المزيد من الازدهار. وفي برقية تهنئة مماثلة، هنأ ولي العهد فخامة الرئيس إيجليس ليفيتس، رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا له موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب لاتفيا الصديق مزيد من التقدم. كما بعث سموه برقية تهنئة لفخامة السيدة مايا ساندو، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مولدوفا. معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولشعب مولدوفا الصديق بالمزيد من الرقي.



كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يهنئ هيثم بن طارق ومحمد السادس وإيجيلس ليفيتس ومايا ساندو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.