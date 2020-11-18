شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة»: 37 طناً من الأغذية لمتضرري فيضانات السند والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - في إطار المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة خصوصا في أوقات المحن والأزمات، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء) بتوزيع 37 طناً و450 كجم من السلال الغذائية المختلفة، للمتضررين من الفيضانات في منطقة سجاول بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية. استفاد منها ما يزيد على 2100 فرد وعائلة.

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