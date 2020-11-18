كتيب تعريفي مع عقد الزواج لبيان حقوق الطرفين

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كما حث الوزارة على أن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية، بما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة وبالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لإيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية يقدمها المحامون لكل من يحتاجها ودراسة دمج بعض المشاريع المتشابهة التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة، والتنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، مع تطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات.
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