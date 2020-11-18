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سعود بن نايف والقنصل الأمريكي يبحثان الموضوعات المشتركة

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جدة - خالد شويل - التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في الإمارة أمس (الثلاثاء) القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران نيكول مانز بعزاوي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين. ونوه الأمير بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، والرؤية المشتركة في مختلف الموضوعات، والعمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتعاون الاقتصادي والثقافي في مختلف المجالات.

من جهتها، أوضحت القنصل نيكول بعزاوي، أن جولتها في المنطقة الشرقية مكنتها من التعرف على الثراء والتنوع الذي تشهده المنطقة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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