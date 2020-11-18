شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف والقنصل الأمريكي يبحثان الموضوعات المشتركة والان مع التفاصيل
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين. ونوه الأمير بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، والرؤية المشتركة في مختلف الموضوعات، والعمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتعاون الاقتصادي والثقافي في مختلف المجالات.
من جهتها، أوضحت القنصل نيكول بعزاوي، أن جولتها في المنطقة الشرقية مكنتها من التعرف على الثراء والتنوع الذي تشهده المنطقة.
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