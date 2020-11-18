منع ارتداء السلاسل والملابس الشفافة ومساحيق التجميل في المنشآت الصحية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الجهات المختصة، توجيهًا بالالتزام بضوابط اللباس وعدم تمكين غير الملتزمين من العمل، في الرعايات الصحية الأولية ورؤساء الأقسام في المستشفيات.
وأفادت مصادر، بأن الضوابط تشمل " منع الملابس الشفافة والضيقة والمفتوحة، حظر الملابس التي تحمل صور أو كتابات أو شعارات مخالفة للدين الإسلامي".
كما تضمنت الضوابط: " منع قصات الشعر والقبعات، منع لبس السلاسل، منع مساحيق التجميل ".
وأشارت إلى أن عدم الالتزام بالقرار تقع مسؤوليته على رئيس القسم أو المركز، وفقًا لـ"عكاظ".
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