شاهد ما قاله مواطنان يعملان في التجارة عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.. و”الموارد البشرية” تعلق

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عبر مواطنان يعملان في مجال التجارة، عن رأيهما في مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشهر الجاري.
وقال أحدهما إن المبادرة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 14 مارس 2021م، تُعتبر جيدة من ناحية التعاقد بين صاحب العمل والعامل، مشيراً إلى أن هناك بعض الأشياء السيئة، من ضمنها عدم الاطلاع على العقد الموحد ومعرفة بنوده.
وأضاف الآخر أن السلبيات في هذه المبادرة أكثر من الإيجابيات، ضارباً مثلاً بشراء التأشيرة من قبل صاحب العمل للعامل وعند القدوم إلى المملكة يحصل العامل على عرض أفضل، فمن يتحمل قيمة التأشيرة التي قام بدفعها؟.
من جانبه، علق المتحدث الرسمي باسم الوزارة ناصر الهزاني، بأنه يحق لصاحب العمل وضع ما يضمن حقوقه في العقد الموحد بشرط ألا يتنافى مع ما ينص عليه نظام العمل في المملكة.
Source akhbaar24.argaam
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