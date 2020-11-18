السعودية اليوم / الإعصار "إيوتا" يودي بحياة خمسة أشخاص في أمريكا الوسطى



مكسيكو سيتي 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

ضرب الإعصار "إيوتا" أمريكا الوسطى ، اليوم، وسط تقارير عن سقوط خمسة قتلى في المنطقة ودمار واسع في بعض المناطق.

وتراجعت سرعة رياح الإعصار من 250 كيلومترا ، عندما ضرب ساحل الكاريبي في نيكاراجوا كإعصار من الفئة الرابعة، إلى 105 كيلومترات ، بحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير ومقره ميامي.

وذكر المركز في بيان: "ستتوغل العاصفة بشكل أكبر إلى داخل شمال نيكاراجوا اليوم ، وتتجه عبر جنوبي هندوراس الليلة قبل أن تتبدد قرب السلفادور صباح الأربعاء".

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