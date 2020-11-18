السعودية اليوم / البرازيل تسجل 35294 إصابة جديدة بكورونا و685 وفاة



ريو دي جانيرو 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إن البلاد سجلت 35294 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وسجلت البرازيل أكثر من 5.9 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 166699 وفقا لبيانات الوزارة.

// انتهى //

02:59ت م

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ريو دي جانيرو 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إن البلاد سجلت 35294 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و685 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وسجلت البرازيل أكثر من 5.9 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 166699 وفقا لبيانات الوزارة.// انتهى //02:59ت م0277

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