السعودية اليوم / الأمم المتحدة تدعو إلى إتاحة الوصول للمحتاجين للمساعدات في إثيوبيا واحترام القانون الإنساني الدولي



الأمم المتحدة 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، إلى تأمين احتياجات السكان المحليين مع استمرار الأعمال العدائية الدائرة في شمال إثيوبيا، مطالباً الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي.

وأشار لوكوك، في بيان صادر اليوم عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى أن الوضع الحالي في إقليم تيغراي يزيد من احتياجات السكان المحليين وضعفهم، ويعطّل عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى.

وأعرب مارك لوكوك، عن قلق متزايد بشأن تطور الوضع الإنساني شمال إثيوبيا والمناطق المجاورة، داعياً إلى السماح بالوصول الكامل للمحتاجين أينما كانوا، وتوفير ممر آمن للمدنيين الباحثين عن المساعدة وحماية عمّال الإغاثة.

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