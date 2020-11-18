السعودية اليوم / الكوت ديفوار تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ابيدجان 2 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الايفوارية، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 20988 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 128 حالةً.

// انتهى //

02:15ت م

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ابيدجان 2 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الايفوارية، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 20988 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 128 حالةً.// انتهى //02:15ت م0272

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