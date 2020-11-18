السعودية تقر نظاماً جديداً للضمان الاجتماعي يضمن حداً أدنى للدخل‎

السعودية تقر نظاما جديدا للضمان الاجتماعي يضمن حدا أدنى للدخل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

أقرت الحكومة السعودية، الثلاثاء، نظاماً جديداً للضمان الاجتماعي، يضمن حداً أدنى للدخل في البلد الخليجي الغني بالنفط، والذي يقدم مساعدات مالية شهرية للفئات الأشد فقراً.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الدوري برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام الضمان الاجتماعي، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وسيصبح النظام سارياً بعد نشره في الجريدة الرسمية كما جرت العادة في المملكة، فيما تم إقرار النظام في مجلس الشورى في يونيو/حزيران الماضي، قبل إحالته للحكومة.

ويهدف النظام الجديد إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، وضمان وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الاجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى، وإيجاد رابط وثيق بينها.

كما يهدف النظام الجديد إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقا.

ويوجد في السعودية العديد من برامج الدعم المالي الحكومية، وبينها برنامج ضمان اجتماعي يقدم معونات شهرية لنحو 2.5 مليون سعودي من فئات الأرامل، والأيتام، والمعاقات، والمطلقات، وأسر السجناء وأسر مدمني المخدرات، والأسر المهجورة والمتغيب عنها زوجها، والسعودية أرملة الأجنبي، والمرأة التي لم يسبق لها الزواج، ومن بلغ سن الشيخوخة من الرجال، والعاجز عن العمل بشكل دائم والعاجز عن العمل بشكل مؤقت.

كما أنشأت السعودية قبل نحو ثلاث سنوات، برنامج ”حساب المواطن“ الذي يستهدف أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، ويقترب عدد المستفيدين من دفعاته الشهرية من ثلثي السعوديين.

ويوجد أيضاً عدد من برامج الدعم المقدمة لموظفي القطاع الخاص بهدف تشجيع شركاتهم على تفضيلهم على الموظفين الأجانب، إضافة لتقديم معونات مالية ودورات تدريبية لمن لا يجد وظيفة منهم ضمن برنامج ”حافز“.