، "غوتيريش": الاستجابة المبكرة لـ "العشرين" كانت حاسمة في تخفيف تداعيات كورونا ،

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واس- نيويورك: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الاستجابة المبكرة لمجموعة العشرين كانت حاسمة في تخفيف التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، لكنها تحتاج الآن إلى زيادة الطموح واتخاذ تدابير أكثر جرأة لتمكين البلدان النامية من معالجة الأزمة بفعالية ومنع الركود العالمي من أن يصبح كسادًا عالميًا.
وفي التفاصيل، جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم، في المؤتمر الصحفي اليومي، حيث أشار دوجاريك، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، بعث برسالة إلى أعضاء مجموعة العشرين، قبل انعقاد قمة المجموعة الافتراضية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وأفاد دوجاريك بأن غوتيريش أشار في الرسالة التي بعث بها لأعضاء مجموعة العشرين إلى أن جائحة كوفيد-19 قد كشفت عن نقاط ضعف منهجية في مجتمعاتنا ونظامنا الاقتصادي العالمي والأطر التي تحكم النظام الدولي، وأن العالم بحاجة إلى قيادة غير مسبوقة وموحدة في سعيها للاستجابة للأزمة والتعافي بشكل أفضل.
وأبان المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، أن الأمين العام غوتيريش، شدد في رسالته على أنه سينجح الجميع إذا تعاونا لمعالجة حالة الطوارئ الحالية؛ واستقرار الاقتصادات؛ ومضاعفة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواءمة التعافي من الوباء مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
"غوتيريش": الاستجابة المبكرة لـ "العشرين" كانت حاسمة في تخفيف تداعيات كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-18
واس- نيويورك: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الاستجابة المبكرة لمجموعة العشرين كانت حاسمة في تخفيف التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، لكنها تحتاج الآن إلى زيادة الطموح واتخاذ تدابير أكثر جرأة لتمكين البلدان النامية من معالجة الأزمة بفعالية ومنع الركود العالمي من أن يصبح كسادًا عالميًا.
وفي التفاصيل، جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم، في المؤتمر الصحفي اليومي، حيث أشار دوجاريك، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، بعث برسالة إلى أعضاء مجموعة العشرين، قبل انعقاد قمة المجموعة الافتراضية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وأفاد دوجاريك بأن غوتيريش أشار في الرسالة التي بعث بها لأعضاء مجموعة العشرين إلى أن جائحة كوفيد-19 قد كشفت عن نقاط ضعف منهجية في مجتمعاتنا ونظامنا الاقتصادي العالمي والأطر التي تحكم النظام الدولي، وأن العالم بحاجة إلى قيادة غير مسبوقة وموحدة في سعيها للاستجابة للأزمة والتعافي بشكل أفضل.
وأبان المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، أن الأمين العام غوتيريش، شدد في رسالته على أنه سينجح الجميع إذا تعاونا لمعالجة حالة الطوارئ الحالية؛ واستقرار الاقتصادات؛ ومضاعفة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواءمة التعافي من الوباء مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
01:28 AM
في رسالة إلى أعضاء المجموعة قبل انعقاد القمة الافتراضية هذا الأسبوع
واس- نيويورك: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الاستجابة المبكرة لمجموعة العشرين كانت حاسمة في تخفيف التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، لكنها تحتاج الآن إلى زيادة الطموح واتخاذ تدابير أكثر جرأة لتمكين البلدان النامية من معالجة الأزمة بفعالية ومنع الركود العالمي من أن يصبح كسادًا عالميًا.
وفي التفاصيل، جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم، في المؤتمر الصحفي اليومي، حيث أشار دوجاريك، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، بعث برسالة إلى أعضاء مجموعة العشرين، قبل انعقاد قمة المجموعة الافتراضية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وأفاد دوجاريك بأن غوتيريش أشار في الرسالة التي بعث بها لأعضاء مجموعة العشرين إلى أن جائحة كوفيد-19 قد كشفت عن نقاط ضعف منهجية في مجتمعاتنا ونظامنا الاقتصادي العالمي والأطر التي تحكم النظام الدولي، وأن العالم بحاجة إلى قيادة غير مسبوقة وموحدة في سعيها للاستجابة للأزمة والتعافي بشكل أفضل.
وأبان المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، أن الأمين العام غوتيريش، شدد في رسالته على أنه سينجح الجميع إذا تعاونا لمعالجة حالة الطوارئ الحالية؛ واستقرار الاقتصادات؛ ومضاعفة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواءمة التعافي من الوباء مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
، "غوتيريش": الاستجابة المبكرة لـ "العشرين" كانت حاسمة في تخفيف تداعيات كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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