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صرفع طراد باهبري رئيس الشؤون الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة، مجددًا الولاء والوفاء ومنوهًا بالمنجزات الحاضرة.
وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر قال فيها: "في ذكرى البيعة السادسة نجدد الولاء والطاعة لمليكنا، مضيفًا إنجازات حاضرة، ورؤية طموحة لمستقبل واعد".
واختتم "باهبري" تغريدته بالدعاء قائلاً: "حفظ الله سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين".
"باهبري": نجدد الوفاء والولاء بذكرى البيعة السادسة للملك سلمانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-18
صرفع طراد باهبري رئيس الشؤون الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة، مجددًا الولاء والوفاء ومنوهًا بالمنجزات الحاضرة.
وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر قال فيها: "في ذكرى البيعة السادسة نجدد الولاء والطاعة لمليكنا، مضيفًا إنجازات حاضرة، ورؤية طموحة لمستقبل واعد".
واختتم "باهبري" تغريدته بالدعاء قائلاً: "حفظ الله سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين".
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
01:24 AM
نوه عبر تغريدة له على تويتر بالمنجزات الحاضرة والرؤية الطموحة
صرفع طراد باهبري رئيس الشؤون الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة، مجددًا الولاء والوفاء ومنوهًا بالمنجزات الحاضرة.
وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر قال فيها: "في ذكرى البيعة السادسة نجدد الولاء والطاعة لمليكنا، مضيفًا إنجازات حاضرة، ورؤية طموحة لمستقبل واعد".
واختتم "باهبري" تغريدته بالدعاء قائلاً: "حفظ الله سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين".
، "باهبري": نجدد الوفاء والولاء بذكرى البيعة السادسة للملك سلمان ،
المصدر : الخليج 365
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