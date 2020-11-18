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أكد دبلوماسيون أجانب في طهران، اليوم الثلاثاء، أن "متطرفين إيرانيين وضعوا خطة للانتقام من قتل قاسم سليماني"، وفقاً للعربية نت.
وتفصيلاً، قال الدبلوماسيون : "نصحنا إيران بإبقاء رأسها منخفضاً لتفادي هجوم أميركي"، وأضافوا: "نخشى من تحرك أميركي أو إيراني خلال الفترة الانتقالية لإدارة دونالد ترمب".
دبلوماسيون أجانب بطهران: متطرفون إيرانيون وضعوا خطة للانتقام من قتل "سليماني"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-18
أكد دبلوماسيون أجانب في طهران، اليوم الثلاثاء، أن "متطرفين إيرانيين وضعوا خطة للانتقام من قتل قاسم سليماني"، وفقاً للعربية نت.
وتفصيلاً، قال الدبلوماسيون : "نصحنا إيران بإبقاء رأسها منخفضاً لتفادي هجوم أميركي"، وأضافوا: "نخشى من تحرك أميركي أو إيراني خلال الفترة الانتقالية لإدارة دونالد ترمب".
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
12:21 AM
قالوا: "نصحنا إيران بإبقاء رأسها منخفضاً لتفادي هجوم أميركي"
أكد دبلوماسيون أجانب في طهران، اليوم الثلاثاء، أن "متطرفين إيرانيين وضعوا خطة للانتقام من قتل قاسم سليماني"، وفقاً للعربية نت.
وتفصيلاً، قال الدبلوماسيون : "نصحنا إيران بإبقاء رأسها منخفضاً لتفادي هجوم أميركي"، وأضافوا: "نخشى من تحرك أميركي أو إيراني خلال الفترة الانتقالية لإدارة دونالد ترمب".
، دبلوماسيون أجانب بطهران: متطرفون إيرانيون وضعوا خطة للانتقام من قتل "سليماني" ،
المصدر : الخليج 365
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