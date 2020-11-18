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حذر ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء من إقدام الولايات المتحدة على القيام بأي تغييرات سريعة في السياسة الدفاعية أو الخارجية، بما يشمل سياستها تجاه العراق وأفغانستان وفقًا لرويترز.
وتفصيلاً، قال ماكونيل للصحفيين "من المهم جدًا هنا خلال الشهرين القادمين عدم القيام بأي تغييرات كبيرة فيما يتعلق بالدفاع أو بالسياسة". وأضاف أن "الخفض الكبير (في عدد القوات الأمريكية) في أفغانستان أو العراق سيكون خطأ"، وفقا لموقع "سويس أنفو".
زعيم الأغلبية بـ"الشيوخ الأمريكي" يحذر من سحب القوات سريعًا من العراق وأفغانستانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-18
حذر ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء من إقدام الولايات المتحدة على القيام بأي تغييرات سريعة في السياسة الدفاعية أو الخارجية، بما يشمل سياستها تجاه العراق وأفغانستان وفقًا لرويترز.
وتفصيلاً، قال ماكونيل للصحفيين "من المهم جدًا هنا خلال الشهرين القادمين عدم القيام بأي تغييرات كبيرة فيما يتعلق بالدفاع أو بالسياسة". وأضاف أن "الخفض الكبير (في عدد القوات الأمريكية) في أفغانستان أو العراق سيكون خطأ"، وفقا لموقع "سويس أنفو".
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
12:14 AM
قال: من المهم خلال الشهرين المقبلين عدم القيام بأي تغييرات كبيرة في الدفاع والسياسة
حذر ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء من إقدام الولايات المتحدة على القيام بأي تغييرات سريعة في السياسة الدفاعية أو الخارجية، بما يشمل سياستها تجاه العراق وأفغانستان وفقًا لرويترز.
وتفصيلاً، قال ماكونيل للصحفيين "من المهم جدًا هنا خلال الشهرين القادمين عدم القيام بأي تغييرات كبيرة فيما يتعلق بالدفاع أو بالسياسة". وأضاف أن "الخفض الكبير (في عدد القوات الأمريكية) في أفغانستان أو العراق سيكون خطأ"، وفقا لموقع "سويس أنفو".
، زعيم الأغلبية بـ"الشيوخ الأمريكي" يحذر من سحب القوات سريعًا من العراق وأفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
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