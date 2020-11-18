شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين أمن الدولة و«الطيران المدني» لتحقيق أمن المسافرين والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التزام المملكة بالمتطلبات الدولية لأمن المسافرين، وإدارة وتقييم المخاطر، والتعاون في مجال التدريب المشترك فيما يتعلق بأمن وسلامة الشحن الجوي.
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