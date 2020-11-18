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اتفاقية بين أمن الدولة و«الطيران المدني» لتحقيق أمن المسافرين

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أبرمت رئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للطيران المدني، أمس، اتفاقية "التكامل الأمني في مجال أمن المسافرين والشحن الجوي"، بحضور رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التزام المملكة بالمتطلبات الدولية لأمن المسافرين، وإدارة وتقييم المخاطر، والتعاون في مجال التدريب المشترك فيما يتعلق بأمن وسلامة الشحن الجوي.

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