شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: لا ظواهر غير معتادة أو أمطار فوق معدلاتها الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

تشهد المنطقة الشرقية تقلبات جوية ابتداء من غد الخميس، خصوصا على حفر الباطن والقيصومة والخفجي، والتي تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة، وتساقط للبرد من بعد غد وتصل الأمطار إلى غزيرة يوم السبت القادم، نتيجة موسم «الوسم» الذي تزيد فيه نسبة هطول الأمطار، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة، وتشكل للسحب الرعدية والركامية على الشرقية بشكل خاص وعلى معظم مناطق ومحافظات المملكة بشكل عام.

منخفضات جوية

وقال الباحث في علوم الطقس نزيه الحيزان: «من المتوقع أن تتأثر أجواء المملكة خلال الـ ٤٨ ساعة القادمة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تمتد على مدى الأسبوعين القادمين وحتى نهاية نوفمبر ومطلع ديسمبر، ناتجة عن تأثيرات عبور منخفضات جوية فوق حوض المتوسط ثم تتعمق وتؤثر على أجوائنا بالأمطار في قطاعات عدة من المملكة ونشاط بالرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة القصيم ومنطقة حائل وأجزاء من منطقة الجوف والحدود الشمالية، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة وتشكل الضباب في نطاق واسع».

نشاط مداري

وأضاف إن المنطقة الشرقية تتأثر بنشاط الرياح في قطاعها الشمالي وتكون متوسطة السرعة في القطاعين الأوسط والجنوبي، وتنخفض درجات الحرارة بالمنطقة من فجر الخميس ١٩ نوفمبر، وقد تلامس حاجز الـ ١٥ درجة مئوية شمالا في الخفجي، ومستوى ١٨ درجة في الجبيل والدمام والخبر بسبب تعمق الرياح الشمالية، وتكون عند أوائل الـ ٢٠ وأوسطها وسط النهار، متوقعا أن تتأثر أجواء المنطقة الشرقية بحالة جوية ممطرة من يوم ٢٧ نوفمبر الجاري ناتجة عن تعمق منخفض جوي من الشمال الشرقي تنشط معه الرياح وتثير الأتربة والغبار، ويصاحب ذلك نشاط مداري في بحر العرب، حيث من المتوقع تشكل منخفض مداري يعمل على الدفع بكميات عالية من الرطوبة في أجواء المملكة بالتزامن مع الحالتين الجويتين سابقتي الذكر أعلاه يقابلهما تبريد شمالي يعمل على ارتفاع زخم التأثير المطري المتوقع.

مستوى التحذير

وأشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني لـ«اليوم» إلى أن التوقعات مستمرة في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق ومحافظات المملكة، مشيرا إلى أنه في حال رصد أي ظواهر جوية حادة تستدعي رفع مستوى التحذير سيتم التعامل معها وفق المعتاد، نافيا ما يتم تداوله من حدوث ظواهر غير معتادة وأمطار غزيرة فوق معدلاتها الطبيعية، داعيا إلى متابعة كافة وسائل المركز الوطني للأرصاد وتلقي المعلومة من مصدرها.