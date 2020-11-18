شكرا لقرائتكم خبر عن «لنجعلها خضراء».. تزين «شاطئ الدمام» بشتلات الأشجار والان نبدء بالتفاصيل

زرعت جمعية أصدقاء البيئة، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، وبعض القطاعات الخاصة، شتلات في حي الشاطئ بالدمام، أمس الثلاثاء، ضمن مبادرة «لنجعلها خضراء».

حماية البيئة

وذكرت المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية هنوف العامر، أن الجمعية شاركت بتدشين مبادرة «لنجعلها خضراء» التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة الشهر الماضي، موضحة أن دور جمعية أصدقاء البيئة يعنى بحماية البيئة، ومناقشة قضاياها بشكل عام سواء البيئة البحرية أو البرية بشتى مجالاتها.

بصمة الجمعية

وأكدت أن دور الجمعية ورسالتها في تفعيل دور هذه المبادرة، حتى تكون هناك بصمة للجمعية في أواخر السنة 2020، مبينة أن هذه المبادرة جاءت بالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية، ومع القطاعات الخاصة.

شتلات مناسبة

وأوضحت هنوف العامر أن الشتلات، التي تم غرسها هي شتلات تتناسب مع بيئة الشرقية، خاصة أن المنطقة حارة ورطبة، مبينة أنه تم توفير شتلات قابلة للعيش في المنطقة منها: السدر، والنيم، والغاف الخليجي، وغيرها من الأشجار.

أهداف مستقبلية

وأضافت العامر أن للجمعية أهدافا مستقبلية، أهمها إنشاء مركز تدريبي لجمعية أصدقاء البيئة بالشرقية، ويهتم المركز بالتدريب المجاني لأكثر من دورة منها: دورات حماية البيئة بشتى مجالاتها، ودورات المسؤولية المجتمعية، ومسؤولية الفرد والمجتمع بشكل عام، وكذلك دورات التطوع وحث الفرد والمجتمع على التطوع، وأنه من أساسيات الحياة وضمن رؤية 2030.

تشجير المنطقة

من ناحيته، بيَّن رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية طلال الرشيد، أن هذه المبادرة جاءت لتشجير المنطقة الشرقية وجعلها خضراء، مؤكدا أنه تم اختيار الأشجار بناء على طبيعة كل منطقة.

خطة 2020

وأشار إلى أن مجلس الإدارة وضع خطته للأيام المتبقية من سنة 2020، حيث إن هناك 12 مبادرة تقريبًا بالتعاون مع جهات حكومية كوزارة الصحة، والشؤون الصحية مع التمكين الصحي، لزراعة 8 مراكز، بالإضافة إلى المبادرات مع أمانة الشرقية وبلدياتها، حيث تم تحديد 4 مواقع لعمل الزراعة فيها.