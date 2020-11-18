شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الاستسقاء بالجوامع دون المساجد الإضافية والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ بإقامة صلاة الاستقساء، في الجوامع دون المساجد الإضافية وذلك بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة في عموم مناطق المملكة. وأكد على فروع الوزارة بتهيئة الجوامع كافة وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها لضمان سلامة وصحة المصلين. يأتي ذلك إنفاذاً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإقامة صلاة الاستسقاء بعموم مناطق المملكة يوم الخميس 4 ربيع الآخر الجاري. كما وجه بالتأكيد على الأئمة بحث المصلين وتذكيرهم بهذه السنة العظيمة عبر الكلمات والدروس في الجوامع والمساجد ليلة الخميس.

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