شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية طب حديثي الولادة بجازان تدخل الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه، أمس، عمل الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة لرعاية الأطفال الخدج بالمنطقة. واستمع سموه لشرح مفصل من مدير الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن الحربي ورئيس الجمعية د. علي المدير، عن الخدمات التي تقدمها الجمعية لهذه الفئة الغالية على الجميع، والأعمال التي تنفذها بما يحقق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030، من خلال العديد من الفعاليات والبرامج ومنها برنامج إنعاش حديثي الولادة السعودي لتحسين والحفاظ على ممارسة إنعاش حديثي الولادة على أساس أفضل الممارسات المتاحة. ووجه سمو نائب أمير المنطقة ببذل ومضاعفة الجهود بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للأطفال الحديثي الولادة بمنطقة جازان وكل ما يخدم الوطن والمواطن إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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