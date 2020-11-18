شكرا لقرائتكم خبر عن 239 ألف مستفيد من خدمات «تطمن» في عسير والان نبدء بالتفاصيل

قدّمت عيادات «تطمن» في عسير خدماتها لأكثر من 239 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ تقديم من خلال 17 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة. يُذكر أن عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد ، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

كانت هذه تفاصيل خبر 239 ألف مستفيد من خدمات «تطمن» في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.