شكرا لقرائتكم خبر عن لغة إشارة وقارئ صوتي بموقع «ذوي الإعاقة» والان نبدء بالتفاصيل

دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، أحمد الراجحي، مساء أمس الأول، موقع الهيئة الإلكتروني. وأوضح الوزير أن الموقع صمّم بما يراعي «معايير الوصول الشامل» بهدف «تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإثراء المحتوى المعرفي الخاص بهم».

من جهته، أبدى الرئيس التنفيذي للهيئة د. هشام الحيدري سعادته بإطلاق الموقع، مشيراً إلى أنه يأتي مواصلة لمساعي الهيئة الهادفة إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبيَّن أن مميزات وخدمات الموقع ممثلة في تصميمه يسهّل على الأشخاص من جميع الفئات التعرّف على محتوى الموقع، وذلك عبر مجموعة أدوات تتيح المحتوى بخطوط واضحة وبلغة الإشارة وبقارئ صوتي إلكتروني. وأضاف إن الموقع بمثابة مرجع للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخصهم من الخدمات الحكومية والتشريعات المحلية والدولية، علاوة على احتوائه على مواد وإحصائيات تهم الباحثين ومستخدمي البيانات، مشيرا إلى أنه يعد قناة للتواصل مع الزوار لتحقيق أسرع استجابة للاقتراحات والشكاوى والاستفسارات. ويأتي تدشين موقع الهيئة مع اقتراب فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق يوم الثالث من ديسمبر من كل عام.