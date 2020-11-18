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توجه إستراتيجي في إدارة المدن

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أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة م. عبدالرحمن عداس، أن عهد خادم الحرمين الشريفين يتسم بالحزم والطموح، ويسابق الزمن للوصول إلى أعلى المراتب بين الأوطان، وهو عهد الرؤية الواعدة، والتنوع الاقتصادي، والوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش.​

وقال إن مكة المكرمة في العهد الميمون تشهد فترة انتقالية جديدة على مستوياتٍ عدة، تجاوزت البنية التحتية والمشاريع النموذجية إلى استحداث توجه استراتيجي يهدف لجعل هذه البقعة المباركة مثالا حيا يحتذى به في إدارة المدن على الصعيد العالمي، وبأمر كريم تم إنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تقوم بمهمة الارتقاء بالخدمات المقدمة بما يتناسب مع قدسيتها ومكانتها لسكانها وزوارها من الحجاج والمعتمرين.​​

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