شكرا لقرائتكم خبر عن توجه إستراتيجي في إدارة المدن والان نبدء بالتفاصيل
وقال إن مكة المكرمة في العهد الميمون تشهد فترة انتقالية جديدة على مستوياتٍ عدة، تجاوزت البنية التحتية والمشاريع النموذجية إلى استحداث توجه استراتيجي يهدف لجعل هذه البقعة المباركة مثالا حيا يحتذى به في إدارة المدن على الصعيد العالمي، وبأمر كريم تم إنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تقوم بمهمة الارتقاء بالخدمات المقدمة بما يتناسب مع قدسيتها ومكانتها لسكانها وزوارها من الحجاج والمعتمرين.
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