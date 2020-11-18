شكرا لقرائتكم خبر عن 137 طلب براءة اختراع لمركز ابتكار جامعة جازان والان نبدء بالتفاصيل

أنهى مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة جازان تنفيذ مشروع قاعدة بيانات المبتكرين من منسوبي طلاب وطالبات الجامعة وأفراد المجتمع المحلي، وذلك في إطار سعي المركز إلى نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بما يعكس الطاقات والإبداعات والترويج للمتميزين والموهوبين منهم في المعارض والمسابقات المحلية والدولية واستقطاب الجهات الداعمة وتوفير الدعمين المالي والفني. وأوضح المشرف على مركز الابتكار وريادة الأعمال د. نايف مذكور، أن عدد طلبات التسجيل على براءات الاختراع منذ إنشاء المركز بلغ 137 طلبا منها 128 لمنسوبي الجامعة و9 من خارج المجتمع الجامعي، شارك في إعدادها 144 مشاركا. وبين أن المركز سجل براءتي اختراع من مكتب البراءات السعودي ومكتب الولايات المتحدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فيما بلغ إجمالي طلبات التسجيل على براءات الاختراع من مكتب البراءات السعودي 11 طلبا، في حين استقبلت إدارة الملكية الفكرية ونقل التقنية بمركز الابتكار وريادة الأعمال لهذا العام الدراسي 30 طلبا لتسجيل براءات اختراع، تم قبول 15 طلبا بعد التقييم من قبل مختصين والتأكد من استيفاء الشروط المتوفرة للتسجيل والرفع بها للجهة المختصة بعد استكمال النماذج المطلوبة.

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