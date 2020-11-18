شكرا لقرائتكم خبر عن 436 متعافيا من «كورونا» يرفعون الإجمالي لـ 341104 حالات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 436 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد ، ليصل عدد المتعافين إلى 341104 حالات.

وبينت الوزارة، أنه جرى تسجيل 362 حالة إصابة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 353918 حالة، من بينها 7122 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 816 حالة حرجة، فيما بلغ عدد الوفيات 5692 حالة، بإضافة 16 وفاة جديدة.

وأضافت أنه تم إجراء 59792 فحصا مخبريا جديدا، داعية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت «الصحة» التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض «كورونا»، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات «كورونا»، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.