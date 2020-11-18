شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 شاحنات تجرف الأراضي والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت اللجنة المشكلة من قبل إمارة المنطقة الشرقية، والمكونة من بلدية غرب الدمام، والإدارة العامة للمجاهدين، شيول، و3 شاحنات، يجرفون الأراضي، وينهلون الرمال من المناطق الممنوعة، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

جاء ذلك ضمن مشاركة بلدية غرب الدمام في حملة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.