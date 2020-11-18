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166 ألف مستفيد من عيادات «تطمن»

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استفاد 166215 مراجعًا في المنطقة الشرقية من خدمات عيادات «تطمن»، منذ بدء العمل وحتى الآن، وبينت صحة الشرقية أن الخدمة تُقدم من خلال 16 عيادة، موزعة في عدة مرافق صحية.

يشار إلى أن عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض «كوفيد- 19»، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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