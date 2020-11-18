شكرا لقرائتكم خبر عن 166 ألف مستفيد من عيادات «تطمن» والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 166215 مراجعًا في المنطقة الشرقية من خدمات عيادات «تطمن»، منذ بدء العمل وحتى الآن، وبينت صحة الشرقية أن الخدمة تُقدم من خلال 16 عيادة، موزعة في عدة مرافق صحية.

يشار إلى أن عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.