شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين توسعة وتطوير «طوارئ الملك خالد العام» والان نبدء بالتفاصيل

دشن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، أمس، توسعة وتطوير قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الملك خالد العام.

وقص سموه، الشريط إيذانا بتدشين القسم، وتجول عقب ذلك في قسم الإسعاف والطوارئ، واستمع إلى شرح من مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي عن تفاصيل ومراحل التوسعة وتطوير بيئة العمل التي شهدها القسم، والتي شملت زيادة السعة السريرية من 28 سريرا إلى 50 سريرا مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وإنشاء عيادات تنفسية ذات مسار خاص، وزيادة عدد العيادات من 4 إلى 10 عيادات إسعافية تشمل العيون، والأنف والأذن والحنجرة، وعيادات الفرز، والعظام، وعيادة الضماد، وعيادة الكسور، بالإضافة إلى زيادة مساحة غرف الانتظار للإسعاف والطوارئ والنقل الإسعافي والأقسام المساندة ويأتي هذا التطوير وفق الهوية الجديدة لوزارة الصحة.

وأكد المحافظ أن الدولة تبذل الغالي والنفيس لتوفير أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطن والمقيم، تحقيقًا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين ـ يحفظهما الله ـ وتوجيهاتهما السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.

وثمن الجهود التوسعية والتطويرية التي تبذلها وزارة الصحة بمتابعة وزير الصحة د. توفيق الربيعة، ومديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن لرفع مستوى وجودة أداء الخدمات الصحية بمستشفيات المحافظة.

من جهته قدم مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي الشكر والتقدير لمحافظ حفر الباطن على رعايته الكريمة لتدشين قسم الإسعاف بمستشفى الملك خالد ومتابعته المستمرة لتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة في ظل ما يحظى به القطاع الصحي بالمحافظة من دعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - وبمتابعة واهتمام من معالي وزير الصحة د. توفيق الربيعة وحرصه الدائم على تطوير الخدمات الصحية بمحافظة حفر الباطن لتقدم خدماتها بكفاءة عالية للمراجعين.