شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية لـ«الجامعة العربية المفتوحة»: توسعوا في برامج خدمة ذوي الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بحرص الدولة -أيدها الله- على دعم العملية التعليمية، وأنها أولت ذلك بالغ الحرص والاهتمام، وعملت على تنمية قدرات المؤسسات التعليمية والبحثية.

أجيال المستقبل

وأشار سموه، خلال لقائه مدير الجامعة العربية المفتوحة د.علي الشهراني، وعددا من قيادات الجامعة، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، إلى أهمية العلم والمعرفة في بناء أجيال المستقبل، ودور الجامعات في تحقيق هذا المفهوم، وعملها جنبًا إلى جنب مع مختلف الجهات لخدمة وسد حاجات المجتمع، من البرامج العلمية، والتدريبية، وسعيها المستمر إلى تطوير قدرات أبناء المجتمع، ونقلها إلى أفضل المستويات.

برامج ومبادرات

وأكد سموه أهمية التوسع في برامج ومبادرات خدمة الفئات الخاصة، من ذوي شهداء الواجب والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تفعيل الدور المجتمعي للجامعة، متمنياً سموه للجامعة ومنسوبيها التوفيق.

دعم متواصل

من جهته قدم مدير الجامعة العربية المفتوحة د. علي الشهراني، باسمه وباسم منسوبي الجامعة الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم المتواصل للجامعة وبرامجها، مبيناً أن الجامعة تعمل على تعزيز برامجها المقدمة في فرع المنطقة الشرقية، وأنها منذ انطلاقتها في المنطقة وهي حريصة على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات، لتحقيق مستهدفات الجامعة باعتبارها مؤسسة غير ربحية تسعى لخدمة المجتمع، ورفع قدرات أبناء الوطن.