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قال نائب الرئيس والمشرف العام على الشؤون الإدارية - كليات الأصالة -، عبدالرحمن بن محمد الخلوفى: إن ذكرى البيعة السادسة التي تحل علينا تأتي ومعها منجزات جديدة سجلتها المملكة هذا العام، منها ما تحقق في رؤية 2030 من تطور ونماء ومشاريع تنموية مهمة، وما شهدته المملكة خلال أزمة كورونا الأخيرة التي تصدت لها قيادتنا الحكيمة بنجاح، وتمكنت من إدارة الأزمة بكل اقتدار من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وإصدار العديد من القرارات على المستويين الصحي والاقتصادي التي ساهمت في السيطرة على الوباء، والحفاظ على التوازن الاقتصادي للمملكة في ظل أزمة مالية خانقة شهدها العالم بأسره. ومما يزيد هذه المناسبة عظمة، تزامنها مع قيادة المملكة للعالم في اجتماع قمة مجموعة العشرين التي تتم هذا العام في ظروف استثنائية للغاية، بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- الأمر الذي يؤكد مكانة المملكة الكبيرة بين الدول. وننتهز هذه الفرصة التاريخية لنجدد عهدنا وولاءنا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين «حفظهما الله» كما كان عهد وولاء الآباء والأجداد للملك المؤسس والملوك من أبنائه -طيب الله ثراهم- جميعا على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وسيستمر ذلك مع الأبناء والأحفاد «بإذن الله».

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