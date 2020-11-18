شكرا لقرائتكم خبر عن العهد الزاهر والان مع التفاصيل
ويعتبر هذا العهد الزاهر الذي نعيشه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود امتدادا للعهود الزاهرة التي عاشتها المملكة منذ تأسيسها على يد جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طيب الله ثراه)، مرورا بأبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله (رحمهم الله جميعا)، والذين كانت لهم بصمات واضحة في التنمية والتطوير والنهضة الحضارية التي عاشتها وتعيشها المملكة في عصرها الحديث.
وكان لقطاع التعليم العالي في داخل مملكتنا نصيب من هذه المشاريع التي أحدثت نقلة نوعية وكمية في مؤسسات التعليم العالي بكافة مكوناتها ونظمها المؤسسية والبرامجية، وبالنظر إلى هذه الإنجازات ومقارنتها بالمعايير الدولية والمؤشرات العالمية ذات العلاقة بالتعليم العالي نجد أن هناك نموا وزيادة في عدد الجامعات الحكومية والأهلية والتوزيع المتوازن للجامعات في مناطق المملكة واستحداث البرامج والتخصصات المتوافقة مع متطلبات التنمية وسوق العمل. وعلى الصعيد الدولي، افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية بجمهورية مصر العربية التي تضم 16 كلية و56 برنامجاً في 3 فروع ذكية بمدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، لتلبية حاجات سوق العمل الدولية والثورة الصناعية الرابعة.
لقد كانت للمملكة إسهامات واضحة وجلية في الساحة الدولية من خلال الدفاع عن مبادئ الأمن والسلام والعدل وصيانة حقوق الإنسان ونبذ العنف والتمييز بين بني البشر في العرق أو اللون، والعمل الدؤوب لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة انطلاقا من التزامها التام بالشريعة الغراء. ونحن في هذه الذكرى العزيزة ندعو الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل مكروه بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ونجدد مبايعتنا لقائدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أطال الله في عمره وسدد خطاه.
* وكيل الجامعة لشؤون الطالبات
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