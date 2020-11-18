شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة stc والرئيس التنفيذي يهنئان الملك سلمان بذكرى البيعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة الذكرى السادسة لمبايعته -حفظه الله- وتوليه مقاليد الحكم.

وأشار إلى أن ذكرى البيعة تأتي والمملكة تترأس مجموعة العشرين لأقوى الاقتصادات الموجودة في العالم، وهي الدولة المستضيفة لقمة العشرين، حيث تقود المملكة العربية السعودية اليوم رحلة تنموية شاملة وفق رؤية 2030 تسعى من خلالها لتعزيز الاستدامة والابتكار وتمكين الأفراد وهذا ما عكسته في محاور العام الرئاسي، وتدعونا للفخر بقيادتنا الرشيدة والاعتزاز بوطننا الغالي الذي يشهد قفزات تنموية على مختلف الأصعدة، فالمملكة اليوم تؤكد للعالم أجمع أنها لم ولن تتخلى عن دورها القيادي في توجيه المنطقة نحو الأمن والسلام والاستقرار، فقد حصلت المملكة على مراكز متقدمة بين دول العالم بسبب المواقف المتزنة والحكيمة تجاه مختلف القضايا الدولية.

وأضاف: وضعت المملكة العربية السعودية تحت إدارة القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، خُططًا تجعل المملكة تزدهر في كافّة المجالات، وخاصّة في قطاع الاتصالات، وقد آتت تلك الخطط ثمارها، مشيراً للكلمة الملهمة لسمو ولي العهد التي تناول من خلالها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أشار ولي العهد يحفظه الله، إلى تحقيق المملكة العربية السعودية المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين في السنوات الثلاث الماضية، وقفزت 40 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، كما أصبحنا الدولة الأولى في سرعات الجيل الخامس، ومن ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في سرعات «الإنترنت» المتنقل. مع تضاعف عدد المنازل المرتبطة بشبكة الألياف الضوئية 3 مرات من مليون منزل إلى من 3.5 مليون منزل. وهذا التحول الرقمي الفريد من نوعه عالمياً مكن بلادنا من استمرار العمل لأكثر من 94% من الجهات الحكومية والقطاع الخاص أثناء الجائحة، ونحن في stc وأمام هذه المنجزات الكبيرة التي أعلنها سموه، نفخر بشراكتنا ومساهمتنا بهذا القطاع الحيوي والهام.

واختتم رئيس مجلس إدارة stc تصريحه بالتأكيد على أن العديد من الإنجازات التي حققتها المملكة كانت ثمرة الاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لجميع القطاعات، ومنها قطاع الاتصالات الذي حقق منجزات كبيرة نفخر بها جميعا كمواطنين.

من جهته، هنأ الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، المهندس ناصر بن سليمان الناصر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة حلول الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية وضعت خُططًا لمواكبة التحول الرقمي العالمي وحققت قفزات نوعية في تعزيز البنية التحتية الرقمية في جميع مناطق المملكة، تمثلت في التقدم الكبير لسرعات الإنترنت المتنقل والمرتبة الرابعة عالميا في نشر شبكة الجيل الخامس.

وأكد أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يجد دعماً لا محدوداً من الحكومة مما مكنه من تعزيز البنية التحتية الرقمية في جميع مناطق المملكة. وساهم في تعزيز الابتكار وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي. ودعم القيادة الحكيمة الدور الهام لتمكين المهارات الرقمية للشباب والشابات بالمملكة.

وقال الناصر إن stc واكبت تطور قطاع الاتصالات بالمملكة حيث أعلنت مؤخراً عن خطة المرحلة الثانية لنشر شبكة الجيل الخامس في أكثر من 71 مدينة حول المملكة، ونشر أكبر شبكة متطورة للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc على أن البنية التحتية الرقمية في المملكة كانت حجر زاوية خلال الجائحة، وبرهنت على الجاهزية التامة للعب دور محوري كقطاع اتصالات وتقنية معلومات في استمرار الأعمال وكافة مناحي الحياة بما فيها الصحة والتعليم والتجارة والترفيه بشكل رقمي.