شكرا لقرائتكم خبر عن ملك استثنائي.. وذكرى حافلة بالإنجازات والتحديات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نتشرف ونفتخر كمواطنين سعوديين في جميع مناطق المملكة بما يتمتع به ملكنا الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من صفات رفيعة يعجز اللسان والقلم عن وصفها.

ففي هذا اليوم تعم البهجة والسرور جميع أنحاء هذا الوطن الغالي، مستمرين في مسيرتنا كأمة واحدة تجسدت وحدتنا في الالتزام بتعاليم الدين الحنيف والدعوة إليه واتباع كتاب الله وسنة رسوله وتطبيق الشريعة الغراء في جميع الأمور.

وعلى أساس هذه المبادئ السامية، تأتي هذه الذكرى لتجدد الحزم والعزم ونجدد فيها الولاء ونعلن الفخر بملك استثنائي أرسى فينا دعائم وطن مستقر تعلو به أيادي الإصلاح والنهضة من جهة، وقطع بنا دابر سهام أعداء تتربص بالوحدة واللحمة الوطنية من جهة أخرى.

ذكرى حافلة بالتحديات والإنجازات التي تثبت للعالم أجمع أن الشعب السعودي على قلب رجل واحد، ولاؤه واعتداده بالله ثم المليك ثم الوطن، وهناك العديد من المشاريع التي حظيت بدعم من خادم الحرمين الشريفين، فالقطاع الصحي، شأنه شأن بقية القطاعات الأخرى، حظي بتشجيع ودعم مستمر، إذ شهد تطوراً ملموساً. وليس بخافٍ عن الجميع الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الصحي بصفة عامة من لدن خادم الحرمين الشريفين، إذ أسهم ذلك بفضل من الله في تحقيق العديد من المنجزات وتجديد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بشقيها الوقائي والعلاجي.

وإنه من دواعي سروري واعتزازي أن أشير إلى المواءمة التي تمت بين القطاع الصحي الحكومي والخاص أثناء جائحة كورونا، التي أصبحت أنموذجاً نفاخر ونفتخر به بين دول العالم يضاف إلى الإنجازات التي دونت سابقاً من التشريعات والتنظيمات الصحية الأخرى.

نحن في المملكة العربية السعودية نجدد البيعة والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الذي يسعى إلى الحرص على سلامة المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة.

يذكر أن المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، شهدت الكثير من الإنجازات التنموية والإصلاحات التي أحدثت نقلة نوعية في مختلف مجالات التطوير في بلادنا، فهي مصدر الفخر والاعتزاز لكل أبناء هذه البلد المعطاء، كما شهد العالم أجمع وأشاد بالحراك التطويري والتنمية المستمرة التي تشهدها بلادنا تحت ظل قيادته الرشيدة، التي تنشد الأفضل لمواطنيها ووطنها.

وأصبحت بلادنا من أفضل 24 دولة في الرعاية التخصصية، ورائدة في العالم العربي، وارتبط ذلك بأحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في تحسين جودة الخدمات الصحية.

وختاماً: نسأل الله أن يديم على البلاد والعباد نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.. إنه سميع مجيب.

* رئيس مجلس إدارة مستشفى أبها الخاص العالمي