شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بيشة.. إنجازات تسابق الزمن.. بدعم لا محدود من قيادة حكيمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد رئيس جامعة بيشة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي، أن الجامعة تقف كصرح أكاديمي شاهد على مسيرة العطاء والنماء التي تعيشها مختلف قطاعات الوطن بفضل الدعم اللامحدود من ولاة الأمر، ابتداءً من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طيب الله ثراه)، ومن بعده أبناؤه البررة، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مضيفًا أن الإنجازات والنجاحات التي حققتها الجامعة منذ تأسيسها عام 1435هـ، تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على نشر العلم والمعرفة في كافة أرجاء الوطن وخدمة أبنائه، وذلك امتدادًا للاهتمام والمتابعة التي تحظى بها المؤسسات الأكاديمية للتصدي لدورها على أكمل وجه تحقيقًا لأهداف رؤية 2030، ما مكنها، رغم حداثتها، من تحقيق قفزات على المستوى الأكاديمي والعلمي والعمل الإداري.

ونشأت الجامعة بأمر ملكي، لتشمل 15 كلية علمية في محافظات: بيشة، وبلقرن، والنماص، وتثليث، في أكثر من 47 تخصصًا أكاديميًا لمرحلة البكالوريوس، و10 تخصصات لمرحلة الدبلوم، إضافة لنحو 22 برنامجًا معتمدًا في الدراسات العليا في تخصصات مختلفة. كما تضم 9 عمادات مساندة، ويزيد عدد طلابها على 20 ألف طالب وطالبة، يقوم على تدريسهم أكثر من 1200 عضو هيئة تدريس من مختلف التخصصات العلمية.

المدينة الجامعية تكمل المنظومة المعرفية

وتواصل إدارة الجامعة التنسيق مع وزارتي التعليم والمالية لاعتماد التصاميم الفنية والهندسية والمالية لإنشاء مشروع المدينة الجامعية الواقعة على طريق خميس مشيط والفروع في كل من محافظات تثليث وبلقرن والنماص. ويشتمل المشروع الجديد على إنشاء مبانٍ متطورة وتوفير تجهيزات علمية متقدمة، وتحسين البنى التحتية، بهدف اكتمال المنظومة المعرفية لبناء مجتمع تنافسي؛ عبر بيئة تعليمية متطورة تحرص على رفع كفاءة الموارد المادية والبشرية والتقنية، وتطوير العمل المؤسسي المحفز.

7 أهداف في إستراتيجية 2022

وتركز الجامعة من خلال إستراتيجية 2017-2022 على 7 أهداف رئيسية تتضمن تنويع مصادر الدخل وتنميتها، ورفع كفاءة الموارد المادية والبشرية والتقنية، وتطوير العمل المؤسسي الجاذب، وتصميم برامج تعليمية نوعية تلبي حاجات سوق العمل، وبناء منظومة بحثية علمية متطورة، وتعزيز القيم والانتماء والفكر المعتدل لدى الطلبة، وتقديم مبادرات مجتمعية فاعلة تعزز دور الجامعة ومكانتها.43 مبادرة نوعيةكما تبنت الجامعة تنفيذ 43 مبادرة ضمن برامج الخطة الإستراتيجية، إذ تندرج المبادرات تحت أهدافها، فيما أطلقت الجامعة 6 مبادرات لتنويع مصادر الدخل وتنميتها، ومثلها لرفع كفاءة الموارد المادية والبشرية والتقنية، و8 مبادرات لتطوير العمل المؤسسي الجاذب والمحفز؛ باعتباره أحد الأهداف الإستراتيجية، و6 مبادرات لتصميم برامج تعليمية نوعية تلبي حاجات سوق العمل، علاوة على 5 مبادرات لبناء منظومة بحثية علمية متطورة. وتندرج 12 مبادرة أخرى تحت مضامين تعزيز القيم والانتماء والفكر المعتدل لدى الطلاب والطالبات، و7 أخرى تُعنى بالمعايير الأساسية وهي: تأهيل الطلاب على المهارات الحياتية، منظومة الأنشطة اللاصفية الجاذبة، مركز التوجيه والإرشاد الطلابي، مركز رعاية الموهوبين والمتفوقين، مركز العمل التطوعي، مركز التوعية الفكرية، برنامج تعزيز القيم الإسلامية والانتماء الوطني. فيما يتضمن هدف تقديم مبادرات مجتمعية فاعلة تعزيز دور الجامعة ومكانتها، إطلاق 5 مبادرات تشتمل على إنشاء مركز لمنظومة إعلامية متطورة، ومركز آخر لإعداد قادة المستقبل، وبيوت الخبرة، حاضنات الأعمال، والشراكات المجتمعية الفاعلة.22 برنامجا للدراسات العليا والبحث العلميوعلى صعيد برامج الدراسات العليا والبحث العلمي، فقد استحدثت الجامعة برامج جديدة للعام الجامعي الحالي لتصبح نحو 22 برنامجًا تشمل تخصصات كليات التربية والآداب والأعمال والهندسة والعلوم والحاسبات وتقنية المعلومات.مواجهة كورونا بالتعليم عن بُعدوشكلت أزمة جائحة كورونا نقطة تحول في مسيرة التعليم بجامعة بيشة، إذ جرى التحول إلى التعليم الإلكتروني لجميع طلبة الجامعة، وساهمت التجهيزات الفنية والكفاءات البشرية في نجاح التجربة، بمتابعة مباشرة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، إذ نظمت برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة على استخدام أدوات التعلم الإلكتروني الأساسية، وإنشاء منظومة دعم فني مجهزة بجميع وسائل التواصل المختلفة، مع تحويل المقررات إلى المستوى الإلكتروني الكامل ودمج الشعب المختلفة لنفس المقرر في مقر الجامعة وفروعها، مع تقديم المقررات التخصصية النظرية والمقررات التي تحتاج ممارسة عملية عن طريق البث المباشر أو تسجيلها من خلال معامل التعلم الإلكتروني، وإنشاء منصة الإرشاد الأكاديمي والطلابي الإلكتروني على النظام التعليمي (البلاك بورد).الاعتماد البرامجيووقعت الجامعة أخيراً، عقود تنفيذ مشروع دراسة تقويمية للاعتماد الأكاديمي على المستوى البرامجي لـ4 برامج أكاديمية مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، لتعزيز الجودة والتحسين المستمر، وتحقيق مستويات عليا بجودة المخرجات التعليمية للجامعة، وتضمنت العقود الاتفاق على تنفيذ المركز لمشروع الدراسة التقويمية للاعتماد الأكاديمي على المستوى البرامجي لبرامج بكالوريوس طب وجراحة، وبكالوريوس التمريض، وبكالوريوس اللغة العربية، وماجستير تقنيات التعليم.إنجازات وجوائز دولية ومحليةوحصدت الجامعة العديد من الجوائز الدولية والمحلية، منها: مبادرة الجامعة الذكية، شهادة كفاءة الإنفاق من مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بالمملكة، وتسجيل 3 براءات اختراع عالمية، واحتلت الجامعة الترتيب الـ10 بين 27 جامعة محلية في النشر العلمي في أفضل 10% من المجلات العلمية العالمية، كما حصل عميد كلية الهندسة على جائزة المعلم المتميز من الجمعية الدولية للهندسة الصناعية وإدارة العمليات بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما نشرت طالبات كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بحثا علميا في مجلة علمية عالمية ISI، وشاركت طالبات كلية الحاسبات وتقنية المعلومات ببحث علمي في مؤتمر علمي عالمي بدولة ماليزيا، وتم إحراز جائزة المركز الثالث لأفضل البحوث العلمية المقدمة في مؤتمر دولي بإيرلندا، إضافة إلى فوز أحد طلاب كلية الطب بمنصب رئيس الشبكة العالمية لطلاب الطب في دول إقليم الشرق المتوسط، وفوز طالب آخر من كلية الطب بمنصب ممثل الشبكة العالمية لطلاب الطب في المملكة، علاوة على جائزة المركز الرابع في «هاكاثون» التعلم الإلكتروني للطالبات على مستوى المملكة عام 1440هـ، وجائزة المركز الأول (فرع الابتكار) في «هاكاثون» التعلم الإلكتروني للطالبات على مستوى المملكة في العام ذاته. وجائزة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني للجامعات الداعمة 1439هـ، وجائزة التميز في التعليم الإلكتروني المرحلة الأولى (المبادرون) 1439هـ من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وجائزة التميز في التعليم الإلكتروني المرحلة الثانية (المثابرون) 1440هـ من المركز ذاته، وجائزة التميز في التعليم الإلكتروني المرحلة الثالثة (المتميزون) 1440هـ، وجائزة التميز للتعليم الإلكتروني في قسم «استثمر» 1440 هـ.