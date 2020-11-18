شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو جامعة بيشة يجددون العهد والولاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - لقد تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين منجزات تنموية شاملة تسابق الزمن للمملكة ولأبنائها وللقاطنين على أرضها، من خلال جعل الإنسان محور اهتمامه حتى ينعم مواطن المملكة بالأمن والاستقرار والرخاء في ظل رغد من العيش والحياة الكريمة، وأدعو الله العلي القدير أن يحفظ على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه وازدهاره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

أ.د. مهدي بن علي القرني وكيل الجامعة

يحق لنا في الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين أن نفخر بما حققه كقائد مُلهم؛ عُرف بحنكته وشخصيته المؤثرة إقليميًا وعالميًا، إذ تأتي رؤية 2030 لتجعل من المملكة نموذجًا للدولة الحديثة والرائدة على جميع الأصعدة، وأسأل الله تعالى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويسدد خطاهم لما فيه الخير والصلاح وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

د. عبدالله بن محمد الشهراني وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

إن من محطات التميز في مسيرة خادم الحرمين الشريفين مشروع تمكين المرأة الذي يقف بكل صلابة أمام أية صعوبات أو تحديات، فالمرأة السعودية في ظل قيادته الرشيدة تعيش العصر الذهبي الذي حققت فيه العديد من الإنجازات والنجاحات المحلية والخارجية، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد الغالية خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بالعون والسداد، لما فيه الخير والنماء للوطن والمواطن.

د. الجوهرة بنت محمد الدوسري وكيلة الجامعة لشؤون الطالباتبمناسبة الذكرى السادسة لتولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية، فإننا نجدد البيعة؛ سمعًا وطاعة حبًا ووفاء في المكره والمنشط له، ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، أيدهما الله ونصرهما، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والأمان والعزة والتمكين.

أ.د. مفلح دخيّل الأكلبي عميد الدراسات العليا

نجدد في هذه الذكرى العظيمة البيعة والولاء، فهي ذكرى تقودنا إلى طموحات لا حدود لها في ظل رؤية المملكة 2030، التي جعلت المملكة ذات قوة إستراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي، ويحق لنا أن نفخر بقيادة رشيدة جعلت همها سلامة المواطن وأمن الوطن من خلال تلمس حاجاته، سائلا الله عز وجل أن يديم على وطننا العز والرخاء والأمن والأمان.

د. سعد مبارك الرمثي عميد التطوير والجودة

تمثل الذكرى السادسة للبيعة إشراقةً مضيئة تحمل في ثناياها الخير والعطاء والازدهار والرقي للبلاد تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وبهذه المناسبة الغالية على نفوسنا نجدد البيعة على السمع والطاعة لمقام خادم الحرمين الشريفين، سائلين الله أن يحفظ حكومتنا الرشيدة وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره.

د. سعد بن ملهي الشهراني عميد التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد

تحل على بلادنا المباركة مناسبة غالية على نفوسنا جميعًا؛ إنها ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. فخورون بما تحقق من نهضة وازدهار في عهده الميمون، داعين الله أن يديم على المملكة الأمن، والاستقرار، والتقدم، والرخاء، مؤكدين على أواصر التلاحم الوثيقة بين الشعب والقيادة الكريمة.

د. رائد بن حمدان الحازمي عميد شؤون الطلابنجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أدام الله بقاءه، ووفقه إلى ما يحبه ويرضاه، كما نبعث في هذا اليوم رسائل الشكر والتقدير والاعتزاز لقائد المسيرة الملك سلمان، نحن نفخر بقيادتك لوطننا، وخدمة ديننا الحنيف، جعلك الله ذخرًا للوطن، حفظ الله بلادنا، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان، تحت كنف قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

د. مشبب بن عايض الغامدي عميد كلية الطب

عطاء ورخاء مستمر تنعم بهما مملكتنا، وإنجازات عالمية ومحلية على كافة الأصعدة وذلك خلال 6 أعوام قادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نحو التطور والنمو والازدهار، نقلة نوعية عظيمة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، لأن منهجه الحق والرؤية الناجحة جاء كل هذا بحزم وعزم وقوة، وبحكمة قيادة رشيدة وثقة شعب طموح، لتحقيق النجاح والتقدم في مسيرة الوطن، فنجدد البيعة لقائد مسيرتنا الملك سلمان.

د. خالد بن علي أبو حاصل عميد كلية الهندسة

نجدد البيعة والولاء لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في ذكرى البيعة السادسة، حزم وعزم، حكمة وريادة، خير وعطاء، بناء ونماء بقيادة حكيمة في وطن الخير والشموخ، حفظ الله بلادي وأدام خيرها وأمنها، وأطال في عمر سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين بالصحة في طاعته.

د. فهد بن علي القرني عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات تجديدًا للبيعة، ووفاء بالعهد؛ أرفع باسمي وباسم منسوبي الكلية أسمى آيات التقدير، وأعلى غايات العرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة مرور العام السادس لتوليه مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية، فقد شهدت المملكة العربية السعودية خلال حكمه المزيد من الإنجازات التنموية في مختلف القطاعات: الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وهو ما وضع المملكة في مراكز متقدمة على مستوى العالم في شتى المجالات.

د. علي محمد إبراهيم شهاب عميد كلية العلوم والآداب ببلقرن

إننا في هذه المناسبة الغالية نجدد البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين، وندعو الله أن يحفظ قادتنا ويحمي بلادنا من كل سوء، وأن يديم علينا هذه النعمة المتمثلة في قادة أكفاء نفتخر بهم وندين لهم بالولاء والطاعة، وأن يحفظ المملكة وشعبها.

د. عبد الله المنصور آل الشيخعميد كليتي العلوم والآداب بالنماص المكلفبالخير والعطاء والنماء والازدهار والحزم والجدة والأمن والأمان، نحتفل ببيعة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السادة في عام 1442هـ، حفظ الله بلادنا وقادتنا من كل مكروه، وإلى القمة نحن سائرون بكل همة.

د. هشام بن قاسم فاضل عميد كلية الأعمالما بين عاصفة حزم لحماية حدود الوطن من المعتدين، ورؤية 2030 لنقل السعودية العظمى لمصاف دول العالم الأول، وفي عام قيادة رصينة لمجموعة العشرين؛ نجدد البيعة والولاء للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الاحتفاء بالذكرى السادة لتوليه مقاليد الحكم.

د. محمد برجس الشهراني عميد كلية التربية

تتجدد ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين، ويتجدد معها الولاء والوفاء والحب والانتماء.

خادم الحرمين الشريفين قائد أمة، وملك وطن عظيم قام على أسس راسخة ومنهج أصيل ودستور كريم.

د. محمد يحيى آل عجيم عميد كلية الآداب

على العهد والوفاء، نجدد البيعة والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا ويديم نعمة الأمن والأمان والرخاء والتطور لوطننا الغالي.

د. سعود عبدالله آل عويد عميد كلية العلوم

بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، أتشرف أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي ومنسوبات كلية المجتمع بتجديد الطاعة والبيعة والولاء لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، راجين من الله أن يديم على هذا البلد المعطاء أمنه واستقراره وعزه ورخاءه تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

د عبد المجيد بن عامر عميد كلية المجتمع

أتقدم بأجمل التهاني وأصدق مشاعر الولاء إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، وإلى الشعب السعودي النبيل، بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين وتوليه مقاليد الحكم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.

د. عبد الرحمن بن سعد آل ثقفان المشرف على الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلوماتفي ذكرى البيعة السادسة، نهنئ أنفسنا بهذه الذكرى المباركة ونجدد الولاء والطاعة لخادم الحرمين الشريفين، ونحتفل بمنجزات كبيرة تخلد للتاريخ، نسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بمديد عونه وتوفيقه.

د. محمد بن معجب آل حمد المشرف على إدارة الأمن السيبراني

أرفع أسمى عبارات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم، إذ تحل هذه المناسبة وسط نجاحات تحققها المملكة داخليًا وخارجيًا في شتى المجالات، ومن ذلك حسن إدارة ومواجهة فايروس كورونا من خلال دعمها للقطاع الصحي بميزانية خاصة، إضافة إلى دعم القطاع الخاص لتقليل أضرار الأزمة الاقتصادية التي عمت العالم أجمع، مع استمرار عجلة التطور في مختلف أنحاء المملكة وتوفير الخير والرفاهية للمواطن.

د. محمد معتق آل قريش المشرف على الإدارة العامة للمرافق والخدمات

تَحِلُّ الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية، ومن النِّعَمِ التي مَنَّ بها المولى عزَّ وجل على بلادنا أنْ قيّضَ لها قيادةً حكيمةً جعلتْ جُلَّ همّها واهتمامها أمن المواطن السعودي ورخاءه وصيانة الحرمين الشريفين وتذليل سُبُلِ الوصول إليهما لكلِّ مسلم مهما نَأَى موطنه وتقطّعتْ به الأسباب. وكان لخادم الحرمين الشريفين الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في الارتقاء بوطننا الغالي والحرص على مصالح شعبه وأمنه في زمنٍ يُتخطَّفُ النّاسُ من حولهِم.

د. علي بن عوض الغامدي رئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بجامعة بيشة