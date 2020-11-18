شكرا لمتابعة خبر عن الفراج ساخرًا من اليساريين العرب: " ولله في خلقه شؤون " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):سخر المحلل السياسي أحمد الفراج، من موقف اليساريين العرب، تجاه الانتخابات الأمريكية، ووقوفهم ضد حرية الرأي.
وقال الفراج: " من أعجب ما يحدث هو أن اليساريين العرب هم أشرس من ينتقد دول الخليج عندما يتعلق الأمر بالحريات والحقوق وبالذات حرية الإعلام ".
وتابع: " اليوم يصطفون مع الإعلام الأمريكي، وشركات التقنية التي تقوم بأشرس حملة في التاريخ ضد حرية الرأي، ولله في خلقه شؤون ".
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