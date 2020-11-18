شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يدعم المنتج محمد إسماعيل في مرضه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حرص المستشار تركي اّل الشيخ، ريس الهيئة العامة للترفيه، على دعم ومساندة المنتج الفني محمد إسماعيل. حرص المستشار تركي اّل الشيخ، ريس الهيئة العامة للترفيه، على دعم ومساندة المنتج الفني محمد إسماعيل. ونشر آل الشيخ صورة تجمعه بمحمد إسماعيل، قائلا: " يجري أخي وصديقي الأستاذ محمد إسماعيل عملية جراحية حساسة الآن في نفس المستشفى، أدعو له بنجاحها وبالشفاء.. سلامات أبو آدم " . يذكر أن آل الشيخ، قد نشر في وقت سابق مقطع فيديو للمنتج الفني حمادة إسماعيل، يوضح فيه كيفية الاشتراك في مسابقة اكتشاف المواهب الغنائية في الوطن العربي من المحيط للخليج.

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