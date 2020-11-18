شكرا لمتابعة خبر عن الجهني عن طقس آخر نوفمبر: حالة لم تحدث منذ 12 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، اليوم الثلاثاء، أن فترة أواخر شهر نوفمبر الجاري ستشهد حالة لم تحدث منذ 12 عامًا.
ونشر الجهني خريطة عن توقعات حالة الطقس، قائلا: " ما يظهر في الخرائط صراحة لم يحدث منذ عام 2008/1429 ".
وأوضح أن الخرائط تكشف عن توافق لحالة مدارية في مسار إيجابي مع كتلة علوية باردة ومنخفض جوي، مضيفا: " نادراً ما تحدث وعادة تكون الامطار غزيرة على نطاق واسع ".
وكان الجهني قد توقع أن تتأثر السواحل الغربية وحائل بأمطار ما بين غزيرة ومتوسطة، من مساء الخميس، وتستمر الفرص حتى صباح السبت.
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