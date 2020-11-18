شكرا لمتابعة خبر عن منع لبس السلاسل والملابس الشفافة ومساحيق التجميل في منشآت الصحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الجهات المختصة، توجيهًا بالالتزام بضوابط اللباس وعدم تمكين غير الملتزمين من العمل، في الرعايات الصحية الأولية ورؤساء الأقسام في المستشفيات.

وأفادت مصادر، بأن الضوابط تشمل " منع الملابس الشفافة والضيقة والمفتوحة، حظر الملابس التي تحمل صور أو كتابات أو شعارات مخالفة للدين الإسلامي".

كما تضمنت الضوابط: " منع قصات الشعر والقبعات، منع لبس السلاسل، منع مساحيق التجميل ".

وأشارت إلى أن عدم الالتزام بالقرار تقع مسؤوليته على رئيس القسم أو المركز، وفقًا لـ"عكاظ".